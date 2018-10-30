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Balık tutarken bir anda fenalaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Celal Şengül (58) sahil kenarındaki kayalıklarda oltasıyla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Olay, dün ilçenin Fatih Mahallesi’nde deniz kıyısındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalıklarda yerde yanında oltası bulunan ve hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kayalıklardaki kişinin öldüğü belirlendi.

Oltasıyla balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin Celal Şengül olduğu belirlendi.

Şengül’ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Trabzon kalp krizi celal şengül

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende celal sengör zannetim yaw. Allah Rahmet Eylesin
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