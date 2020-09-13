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Balık tutarken gölete düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Niğde’nin Koyunlu köyünde gölette balık tutmaya çalışan 16 yaşındaki çocuk, gölete düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu köyüne ait sulama göletine balık tutmaya gelen 16 yaşındaki Erol T., gölete düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Niğde’nin Koyunlu köyünde gölette balık tutmaya çalışan 16 yaşındaki çocuk, gölete düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu köyüne ait sulama göletine balık tutmaya gelen 16 yaşındaki Erol T., gölete düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma, 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Göletin içerisinde kalan çocuk için gölete Mersin deniz polisi çağrıldı. Dalgıç polisler gölete girerek Erol T.‘nin cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Gencin cansız bedeni ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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