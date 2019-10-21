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Balık tutarken gözüne saçma isabet etti 

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 21:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde baraj kenarında balık tutan Serkan Meriç (39), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde baraj kenarında balık tutan Serkan Meriç (39), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl'ün Boğazköy barajında meydana geldi. Barajda balık tutan Serkan Meriç (39), silah sesi duydu. Saniyeler sonra kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçma, Meriç'in sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Meriç, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Meriç, ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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