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Balık tutarken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

Samsun’da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Yürükçal Mahallesi’nde meydana geldi.

Balık tutarken hayatını kaybetti

Samsun’da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Yürükçal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ercan (32) derede balık tutarken fenalaştı. Epilepsi (sara) nöbeti geçirdiği ileri sürülen Ercan, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ercan’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ercan’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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