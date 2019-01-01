Balık tutarken iskeleden düştüğü öne sürülen kişi boğuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede balık tutarken denize düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Sahil güvenlik ekipleri, İçmeler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otelin iskelesinde balık tutan kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ahmet Dikilitaş (37), kıyıdan 50 metre açıkta hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Dikilitaş'ın öldüğünü belirledi.

Dikilitaş'ın denize düştüğünde yanında bulunan arkadaşı Erhan B'nin (38) ifadesinde, "İskelede balık tuttuğumuz sırada Dikilitaş, dengesini kaybederek denize düştü. Denize atlasam da rüzgarlı havadan dolayı kurtaramadım. Yüzerek sahile çıktım. Korktuğum için de olay yerinden kaçtım." dediği öğrenildi.

Dikilitaş'ın cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşma devam ediyor.

