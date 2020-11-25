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Balık tutarken suya düşen yaşlı adamı AFAD ekibi kurtardı

25.11.2020 23:31 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de bulunan Sabun Çayı’nda balık tutarken kayalıklardan suya düşen yaşlı adamı, AFAD ekipleri 6 saatlik çalışmayla kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Akdere Farsak köyü Dargeçit mevkiinde bulunan Sabun Çayı’nda meydana geldi.

Osmaniye’de bulunan Sabun Çayı’nda balık tutarken kayalıklardan suya düşen yaşlı adamı, AFAD ekipleri 6 saatlik çalışmayla kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Akdere Farsak köyü Dargeçit mevkiinde bulunan Sabun Çayı’nda meydana geldi. Balık tutmak için Sabun Çayı’na giden Mahmut Ş. (74), balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikteki kayalıklardan suya düştü. Çevrede hayvan otlatırken Mahmut Ş.’nin suya düştüğünü gören bir çoban olay yerine gelerek şahsı sudan çıkardı. Daha sonra durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşların uzun uğraşları sonucu Mahmut Ş. bulunduğu yerden çıkartılamadı. Ardından olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Hazırlıklarını yapan ekipler 10 metre yükseklikteki kayalıklardan iple Mahmut Ş.’nin yanına indi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra yaşlı adam sedye ile ip yardımıyla yukarıya çekildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan yaşlı adam Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahmut Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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