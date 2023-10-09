HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balık tutmak için gitti... Oltasını atarken fark etti! Görünce hemen polisi aradı 'Buraya nasıl geldiğini merak ediyorum'

Balık tutmak için gitti... Oltasını atarken fark etti! Görünce hemen polisi aradı 'Buraya nasıl geldiğini merak ediyorum'

09.10.2023 16:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe'nin (62) bulduğu patlamamış top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Cismi görünce polisi aradığını söyleyen Gökçe, "Patlamamış merminin buraya nasıl geldiğini ben de merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balık tutmak için gitti... Oltasını atarken fark etti! Görünce hemen polisi aradı 'Buraya nasıl geldiğini merak ediyorum'

Olay, saat 13.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Eğri Köprü yakınlarında meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe, oltasını attığı sırada top mermisini fark etti. İhbarla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

2ab7906a41fbbafc6575b1728b9432ba

"CİSMİ GÖRÜNCE POLİSİ ARADIM"

Balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisi gördüğünü söyleyen Ahmet Gökçe, "Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip, patlamasını istemedim." ifadelerini kullandı.

07dfd999153797770ae9176d81bd8dd1

"BURAYA NASIL GELDİĞİNİ BEN DE MERAK EDİYORUM"

Gökçe, "Patlamamış merminin buraya nasıl geldiğini ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi. (DHA)

285b846d6ec9f9f262d9caa937f13166

Türkiye'nin sevgisini kazandığı sırada üzücü haber gelmişti! Görenler telefona sarıldı Türkiye'nin sevgisini kazandığı sırada üzücü haber gelmişti! Görenler telefona sarıldı

595cc97d8bb1ce3a9bbe610166267af4

bb61b0184f0a1304ffe62f12ed045845

c024bfe8793ef8be01a6eab750c1ab81

ddc5c3771dd1890a12f075daeb276e74

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da dehşet! İki aile arasındaki kavga kanlı bittiŞanlıurfa'da dehşet! İki aile arasındaki kavga kanlı bitti
Windows 12'nin geleceği tarihi ağzından kaçırmış olabilir!Windows 12'nin geleceği tarihi ağzından kaçırmış olabilir!
Erdoğan: 'Bir daha asla müsaade etmeyeceğiz'Erdoğan: 'Bir daha asla müsaade etmeyeceğiz'
Anahtar Kelimeler:
Sivas balık tutma

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.