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Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 02:04 | Son Güncelleme

Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde gölete giren 2 kişiden biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Gerede ilçesinde yaşayan 8 kişi, Yeniçağa'nın Dereköy mevkisindeki gölete balık tutmaya geldi. Balık tuttukları esnada Rafet Turgut ve bir arkadaşı serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Turgut’un göletten çıkmadığını fark eden arkadaşları, Dereköy'e giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göletin kıyıya yakın bölgelerinde arama yapan ekipler, Turgut'u bulamayınca Bolu Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İtfaiyeye bağlı balık adamlar botla gölde tarama yaptı. Rafet Turgut’un cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 3 metre uzaklıkta bulundu.

Dalgıçlar tarafından göletten çıkarılan Turgut’un cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, oğlu ile birlikte bölgeye balık tutmaya gelen ve olay esnasında ormanlık alanda mantar toplayan baba Memiş Turgut, Yeniçağa Kaymakamı Musa Ayyıldız ile jandarma ekiplerine olayın nasıl geliştiğini anlattı. Baba Turgut, bir taşın üzerine oturarak oğlunun bulunması için yürütülen çalışmaları takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Bolu gölet Yeniçağa

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