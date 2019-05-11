HABER

Balık tutmak için hazırladığı düzenek elinde patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

Adıyaman’da balık tutmak için hazırladığı patlayıcı düzeneği elinde patlayan şahıs yaralandı.Olay, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2519 sokak içerisinde meydana geldi.

Adıyaman’da balık tutmak için hazırladığı patlayıcı düzeneği elinde patlayan şahıs yaralandı.
Olay, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2519 sokak içerisinde meydana geldi. Evinin bahçesinde bulunan odunluk kısmında balık avlamak için patlayıcı düzeneği hazırlayan Yaşar K. isimli şahsın elinde hazırladığı patlayıcı düzeneği patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının parmaklarının koptuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Patlama sonrasında olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba uzmanları sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde olayın terör bağlantısının olmadığı ifade edildi. Şahsın aynı zamanda define aramak içinde bu düzeneği hazırlamış olabileceği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNER'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor''Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'
İzimr'de kirişi yıkılan alt geçit trafiğe kapatıldıİzimr'de kirişi yıkılan alt geçit trafiğe kapatıldı
Şırnak’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralıŞırnak’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.