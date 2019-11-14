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Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 06:41 | Son Güncelleme

Bursa’da akşam saatlerinde balık tutmak için açıldığı gölde kaybolan doktoru aramak için çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi bölgede arama çalışması başlattı.

Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Bursa İznik'te kendine ait kayığı ile akşam saatlerinde balık tutmak için İznik Gölü'ne açılan Hasan Hüseyin Öngül (67)'ün eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verildi. İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri Öngül'ü aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek yaşlı adamı arama çalışması başlattı. İznik’te uzun yıllardır doktorluk yaptığı bilinen Hasan Hüseyin Öngül’ü arama çalışmalarına bölgede bulunan 5 kooperatife ait kayıklar da katıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Öngül'e ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verirken, arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi.

(DHA)

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Bursa iznik hüseyin öngül

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