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Balık tutmak isterken kayalıklardan denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:03 | Son Güncelleme

Sinop'ta yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıktan denize düşen kişi, bir saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, oltayla balık tutmaya çalıştığı sırada kayalıklardan denize düşen kişi, bir saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla Hamsilos mevkisine balık tutmaya giden Zeki Altun (60), kayalıklarda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü.

Altun'un düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerden Sahil Güvenlik botuna alınmaya çalışılan Altun, olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarılamadı.

Bunun üzerine sedyeye konulan Altun, kurtarma ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla yukarıya çekilerek kıyıda bekleyen ambulansa taşındı.

İlk müdahalesi burada bulunan sağlık ekiplerince yapılan Altun, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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