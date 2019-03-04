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"Balık tutmaya" diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Eski Ergene Göleti'nde AFAD ekipleri ve deniz polisi dalgıçları tarafından arama yapıldı

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki E. Kandemir, AFAD ekipleri ve deniz polisi dalgıçlarınca gölette arandı.

Alınan bilgiye göre, Kandemir 25 gün önce balık tutmaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi Kandemir'in eve dönmemesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Ekipler ilçenin birçok noktasında arama gerçekleştirildi.

Eski Ergene Göleti yakınında Kandemir'e ait olduğu düşünülen bir ayakkabının bulunması üzerine Edirne AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerine gölette arama yapılması için haber verildi.

AFAD gölette botla, deniz polisi dalgıçları da suyun içerisinde arama gerçekleştirdi.

E. Kandemir, gölette bulunamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Evren Kandemir gölet Tekirdağ Deniz Polisi

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