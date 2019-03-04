'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor

Alınan bilgiye göre, Kandemir 25 gün önce balık tutmaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi Kandemir'in eve dönmemesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Ekipler ilçenin birçok noktasında arama gerçekleştirildi.

Eski Ergene Göleti yakınında Kandemir'e ait olduğu düşünülen bir ayakkabının bulunması üzerine Edirne AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerine gölette arama yapılması için haber verildi.