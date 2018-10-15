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Balık tutmaya giden genç çayda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 21:49 | Son Güncelleme

SİVAS’ın Divriği ilçesinde balık tutmaya giden lise öğrencisi Merdan Ulubay (18) dengesini kaybederek düştüğü çayda boğuldu.

Balık tutmaya giden genç çayda boğuldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ın Divriği ilçesinde balık tutmaya giden lise öğrencisi Merdan Ulubay (18) dengesini kaybederek düştüğü çayda boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile Çaltı Çayı’na balık tutmaya giden Merdan Ulubay dengesini kaybederek suya düştü. Ulubay kısa sürede gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaklaşık 40 dakika süren çalışmalar sonucunda Ulubay'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Ulubay'ın cenazesi, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Balık tutmaya giden genç çayda boğulduBalık tutmaya giden genç çayda boğuldu

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