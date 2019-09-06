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Balık tutmaya giden vatandaş kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, arkadaşıyla birlikte balığa tutmak amacıyla gittiği gölette kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Balık tutmaya giden vatandaş kayboldu

Eskişehir’de, arkadaşıyla birlikte balığa tutmak amacıyla gittiği gölette kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda suda olduğu tahmin edilen 55 yaşındaki Ercan Can, dün geceden beridir aralıksız aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Seyitgazi İlçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajına iki arkadaş balık tutmaya gitti. Alana kamp yapan arkadaşlardan Ercan Can’a (55) iddialara göre gece saat 03.00 sıralarında çadırdan çıktı. Cep telefonu ve cüzdanı gibi kişisel eşyalarını çadırda bırakarak ayrılan arkadaşını bulamayan diğer balıkçı, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sistem üzerinden Eskişehir İtfaiyesi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine durumu iletti. Ardından Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timleri, AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri olay yerine intikal etti.
Bölgedeki çalışmalarda Eskişehir İtfaiyesi ve AKUT ekibinden gönüllü dalgıçlar su içerisinde arama yaptı. Suya giriş noktasından 10-15 metre açığa ve 10 metre derinliğe kadar dalış yapıldı. Gerçekleştiren çalışma sonrasında kaybolan Ercan Can’a (55), ait kıyafet, arama kurtarma ekiplerince göledin üzerinde bulundu. Jandarma ekipleri, bunun üzerine Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden dalış timi istedi. Ankara’dan gelecek dalış timi ile birlikte göletin içinde geniş çaplı arama çalışmalarına devam edilecek.

Balık tutmaya giden vatandaş kayboldu

Balık tutmaya giden vatandaş kayboldu

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