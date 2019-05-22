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Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde iftar sonrası balık tutmak için gittiği çaya düşen Sefer Ay (50), boğuldu.

Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Bursa), (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde iftar sonrası balık tutmak için gittiği çaya düşen Sefer Ay (50), boğuldu.
Olay, Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sefer Ay, iftarın ardından balık tutmak için Susurluk Çayı'na gitti. Ay, balık tutarken dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Sefer Ay, çaydan çıkmayı başaramadı. Sefer Ay gece eve dönmeyince, yakınları polise haber verdi. Sefer Ay'ın çaya düştüğü ihtimalini değerlendiren ekipler, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği’nden yardım istedi.
Dalgıçların yaklaşık 4 saatlik arama sonunda Sefer Ay'ın cesedine ulaştı. Çayın ortasında ağaç dallarına takılı bulunan Sefer Ay'ın cansız bedeni, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Ay'ın cesedi, otopsi için Susurluk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

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