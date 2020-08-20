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Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşıyla ırmak kenarına balık tutmaya giden Bahri Sert'in (63) cansız bedeni bulundu. Sert'in, kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu

Antalya'da yaşayan Bahri Sert, dün gece arkadaşı Ünal Kök ile birlikte Manavgat Irmağı'nda balık tutmak üzere Boğaz mevkisine gitti. Bir süre sonra ırmak kenarında ayrı yerlerde balık tutmaya başlayan ikiliden Ünal Kök, sabaha doğru arkadaşına telefonla ulaşamayınca bulunduğu yere gitti. Arkadaşını ırmak kenarında hareketsiz yatarken bulan Ünal Kök, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, yaptığı kontrolde, Bahri Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin edilen Sert'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

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Serik nüfusuna kayıt olan, evli ve 1 çocuk babası Bahri Sert'in, emekli olduğu ve haftanın birkaç günü arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'a balık tutmaya gittiği öğrenildi.

DHA

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