Balık tutmaya gittiler, top mermisi buldular! Jandarma imha etti

Malkara'nın kırsal Bağpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan baraja balık tutmaya giden Soner, Mahir, Şahin ve Mümin İşbilen kardeşler, bir kısmı toprağa gömülü top mermisi buldu.

PASLANMIŞ HALDE BULUNDU

Kardeşlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, üzerinde harf ve rakam bulunmayan, paslanmış 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ardından da olay yeri inceleme ve patlayıcı madde imha ekibine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, top mermisini kontrollü olarak patlatarak, imha etti.

Patlamanın ardından merminin gömülü olduğu alanda büyük çukur oluştu.

DHA

