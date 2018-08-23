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Balık tuttuğu gölette boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Veziköprü ilçesinde balık tuttuğu sırada ayağının kayması sonucu dengesini yitirip baraj göletine düşen Bekir Pektaş (21) boğuldu.

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun),(DHA) - SAMSUN'un Veziköprü ilçesinde balık tuttuğu sırada ayağının kayması sonucu dengesini yitirip baraj göletine düşen Bekir Pektaş (21) boğuldu. Olay akşam saatlerinde ilçedeki Bayramköyü barajında meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Bekir Pektaş, baraj çevresindeki beton zeminde ayağının kaymasıyla dengesini yitirip göle düştü. Arkadaş grubu, baraj göletinde bir süre çırpınan ve ardından gözden kaybolan Pektaş'ı kurtarma çabaları sonuç vermeyince, durumu jandarmaya bildirdi, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ve polis dalgıçlarınca gölette arama-tarama çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipleri, baraj göletinde ulaştıkları Pektaş'ın cansız bedenini sudan kıyıya çıkarttı. Pektaş'ın cesedi otopsi için Veziköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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