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Balık ve su ürünlerinde 2023 ihracat hedefi 2 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ: - "İhracat hedeflerimiz 2023 yılı için 2 milyar dolar. Bunun için elimizden gelen bütün imkanları değerlendiriyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ, "İhracat hedeflerimiz 2023 yılı için 2 milyar dolar. Bunun için elimizden gelen bütün imkanları değerlendiriyoruz." dedi.

Ereğli ilçesi Bozhane Limanı'nda yeni mendirek, yat limanı ve balık restoranları projeleri için incelemelerde bulunan Altuğ, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur'dan planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Altuğ, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin balıkçılık konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Su ürünlerinin son dönemde gelişme gösteren önemli sektörlerin başında geldiğini belirten Altuğ, "Büyük bir hızla büyüyoruz. Hem denizlerimiz hem iç sularımız büyük potansiyele sahip. Onu geliştirmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın faaliyetleri de devam ediyor. Bakanımızın talimatıyla yeni ihracat hedefimiz 2023 yılı için 2 milyar dolar. Bunun için elimizden gelen bütün imkanları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Altuğ, hem yetiştiricilik hem avcılık ürünlerinin son derece kaliteli ve tüm dünyaya rahatlıkla satılabildiğine değinerek, "Balıklarımızı, diğer canlılarımızı 100'e yakın ülkeye ihraç ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Ereğli Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Zonguldak

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