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Balık yağı ile ilgili en çok merak edilen 3 madde!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Çeşitli formlarda balık yağları tüketici kullanımına sunulmaktadır. Seçerken oksidasyon ihtimalini de düşünmek gerekir. Balık yağları, ambalajları açıldığı andan itibaren oksijenle reaksiyona girmeye başlar, tat ve kokuları bozulabilir.

Balık yağı ile ilgili en çok merak edilen 3 madde!

1- BALIK YAĞINDA OKSİDASYON NEDİR, NASIL ÖNLENİR?

GOED (Bağımsız EPA ve DHA Omega3’leri Global Organizasyonu) tarafından 2017 senesinde hazırlanan Oksidasyon Kontrolü – En İyi Uygulamalar Raporunda oksidasyonu belirleyen faktörler havaya(oksijene) maruz kalma, sıcaklık, süre, ışık, metal içeriği (özellikle demir ve bakır), su içeriği, antioksidanlar ve diğer faktörler olarak listelenmiştir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne göre (2010 yayını Kılavuz EFSA) balık yağları için, oksidasyondan korunma, soğuk ve karanlıkta saklayarak, antioksidan ekleyerek ve oksijene maruz bırakmadan saklayarak sağlanabilir.

Tek tek paketli formlar açılana kadar oksijenle temas etmediği için oksidasyona maruz kalmamaktadır.

*GOED Oxidation in Omega-3 Oils: An Overwiev

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2-BALIK YAĞI TAKVİYESİ NE KADAR SÜRE VE KAÇ DOZ KULLANILMALIDIR?

Vücudumuz Omega-3’ü kendisi üretemez, bu nedenle dışarıdan besin yoluyla takviye edilmesi gerekir.

Omega-3’ün içeriğindeki DHA; normal beyin fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. *

Yapılan bilimsel çalışmalar, kullanım süresinin sınırlanmasına dair bir aralık vermemekle birlikte düzenli kullanımın faydalı olacağına işaret ediyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 2-18 yaş arasında çocuklar için günlük 250mg EPA+DHA miktarında Omega3 alımını önermektedir.

*26.01.2017 tarih 29960 sayılı Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
Faydalı etki günlük 250 mg DHA alındığında sağlanmaktadır. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

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3-YAZ AYLARINDA BALIK YAĞI TAKVİYESİ ALMAK DOĞRU MU?

Balık yağı takviyesinin mevsimi yoktur.

Yaz aylarında sıcaklıkla birlikte oksidasyonun da etkisiyle tat ve koku değişimi ile birlikte besin değerlerinde de azalma görülebilir. Yaz aylarında, oksidasyona karşı tek tek paketli ürünleri tüketmenin ve soğukta saklama önlemlerinin önemi artmaktadır.

EASYFISHOIL'İ KULLANAN HER 10 ANNEDEN 9'U EASYFISHOIL'DEN MEMNUN

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Patentli formülüyle Norveç'te üretilen EasyFishoil, tek kullanımlık ambalajıyla açılana kadar oksijenle temas etmez. Böylece oksidasyona karşı koruma sağlar, tadı ve kokusu bozulmaz.

Çiğnenebilir jel formda olduğu için kolaylıkla kullanabilmektedir.
Üstelik dökülmeden, bulaşmadan, paketi her yere rahatlıkla götürebilirsiniz.

EasyFishoil doğal portakal ve limon aromalı olup içeriğinde ilave şeker bulunmamaktadır.
Yetişkin formu dahil tüm EasyFishoil ürünlerini eczanelerden bulabilirsiniz.

UYARILAR

Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Ambalajı bozuk ürünleri kullanmayın. Aşırı tüketimi laksatif etki yaratabilir.
Alerjen: Balık yağı içerir.

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Anahtar Kelimeler:
balık yağı oksidasyon

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