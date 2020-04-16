Balık yağı ile ilgili en çok merak edilen 3 madde!

1- BALIK YAĞINDA OKSİDASYON NEDİR, NASIL ÖNLENİR?

GOED (Bağımsız EPA ve DHA Omega3’leri Global Organizasyonu) tarafından 2017 senesinde hazırlanan Oksidasyon Kontrolü – En İyi Uygulamalar Raporunda oksidasyonu belirleyen faktörler havaya(oksijene) maruz kalma, sıcaklık, süre, ışık, metal içeriği (özellikle demir ve bakır), su içeriği, antioksidanlar ve diğer faktörler olarak listelenmiştir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne göre (2010 yayını Kılavuz EFSA) balık yağları için, oksidasyondan korunma, soğuk ve karanlıkta saklayarak, antioksidan ekleyerek ve oksijene maruz bırakmadan saklayarak sağlanabilir.

Tek tek paketli formlar açılana kadar oksijenle temas etmediği için oksidasyona maruz kalmamaktadır.

*GOED Oxidation in Omega-3 Oils: An Overwiev

2-BALIK YAĞI TAKVİYESİ NE KADAR SÜRE VE KAÇ DOZ KULLANILMALIDIR?

Vücudumuz Omega-3’ü kendisi üretemez, bu nedenle dışarıdan besin yoluyla takviye edilmesi gerekir.

Omega-3’ün içeriğindeki DHA; normal beyin fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. *