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Balık yemek düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir! İçi dışı zehir dolu

15.11.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık içeriğindeki zengin besin oranları yüzünden sıklıkla tavsiye edilir. Ancak denizlerdeki ve okyanuslardaki kirlilik balıkları zengin bir besinden çok büyük bir tehlikeye dönüştürüyor. Balıktaki toksik etkiler zamanla görme kaybına yol açabilir. Uzmanlar özellikle belirli balık türlerini tüketirken daha dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ise deniz ve okyanuslardaki kirliliği önemli bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirdi.

Balık yemek düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir! İçi dışı zehir dolu

Balık, Akdeniz diyetinin temel besinidir. Aynı zamanda balık içeriğindeki zengin bileşiklerden ötürü uzmanlardan tavsiye edilirdi. Ancak artık durum değişti. Dikkatsiz balık tüketmek sağlığınıza çok büyük zarar verebilir. Toksik etkileri yüzünden balık yemek görme kaybına neden olabilir. Her balık türünde toksik etki çok yüksek olmasa da cıva adı verilen zararlı bir nörotoksinin izlerini de içerebilir.

BALIKTAKİ CIVA TEHLİKESİ

Pek çok kişi tarafından sevilen lezzetli ve omega-3 yağ asitleri ile dolu olan balık, genellikle çeşitli sağlık yararları için lanse edilir. Bununla birlikte, doğal ortamları, bakteri ve diğer işlemlerle metil cıvaya dönüştürülen cıva içerebilir. Balıklar, zehir dolu okyanus ve denizlerde yüzerken solungaçları bu zehirlere maruz kalır.

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ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "önemli bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edilen suda doğal olarak bulunan cıva, akciğerleri, böbrekleri, cildi ve hatta gözlerinizi hedef alan bir dizi sağlık komplikasyonuna yol açabilir.

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Dr. Rabia Bourkiza'ya göre, endişe verici bir şekilde, bu nörotoksin açısından zengin balıkları tüketmek görme kaybına bile yol açabilir.

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Dr. Bourkiza şunları söyledi: "Yüksek seviyelerdeki cıva, başlangıçta renkli görmede rahatsızlıkla kendini gösteren optik nöropatiye neden olabilir. "Bunu periferik görme kaybı ve ardından nihayetinde daha şiddetli, merkezi görme kaybı izliyor. Cıva genellikle kirli sularda yakalanan bazı balıklarda bulunur. Risk ne kadar ve ne tür balık yediğinize bağlı olacaktır."

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BU BALIK TÜRLERİNİ YERKEN DİKKAT

Genel bir kural olarak, daha büyük ve daha uzun ömürlü balıklar ve hayatta kalmak için diğer balıkları yiyen balıklar en yüksek oranda cıvayı içeren balıklar olarak ön plana çıkıyor. Bunların arasında kılıç balığı, köpekbalığı, kral uskumru ve taze ton balığı, daha yüksek seviyelerde cıva içermesi muhtemel türlerden bazılarıdır.


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