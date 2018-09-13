Balık yemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı

Halim AKCA- Adem DURMAZ/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Halil Sert (47) ile Hüseyin Nalcı (18) hayatını kaybetti, Derya Gamsız yaralandı.
Kaza, dün gece Ürkütlü köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinden Derya Gamsız ve oğlu Hüseyin Nalcı ile birlikte Bucak'a balık yemeye giden Halil Sert yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Halil Sert ve Hüseyin Nalcı olay yerinde yaşamını yitirdi, Derya Gamsız yaralandı.
Derya Gamsız olay yerine sevk edilen ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Gamsız, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ağır olan Derya Gamsız'ın Korkuteli'nde bir kreş ve çocuk kulübünün kurucu müdürü olduğu kaydedildi.
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