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Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında  balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı’na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldıBalıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldıBalıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

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