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Balıkçı ağına takılan sakar meke kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:28 | Son Güncelleme

Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan kuş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan sakar meke kuşu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Baraj gölündeki Sevgi Adası civarında tekneyle avlanan bir grup balıkçının suya attığı ağa, bir sakar meke kuşu takıldı.

Balıkçılar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şube müdürlüğü ekipleri tekneyle bölgeye giderek, ağlara takılı halde çırpınan sakar meke kuşunu kurtardı.

Kuş, müdahalenin ardından doğaya salındı.

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