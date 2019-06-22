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Balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde sahildeki balıkçı barınağında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde sahildeki balıkçı barınağında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
İlçe sahilindeki balıkçı barınağında saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Barakanın içinde bulunan Fatih Aksu (65), çevredekiler tarafından dışarı çıkartıldı. Ağır yaralanan Fatih Aksu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aksu’nun vücudunda yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yangın ise itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri, içeride başka bir kişinin olup olmadığını kontrol etti.
Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Seyit Sami Velioğlu, kahvaltı için kalktıktan sonra patlama sesi duyduğunu anlatarak, “Sesi duyar duymaz geldik. Sanki bomba patlamış. Yaralı arkadaşmızı Ankara’ya sevk edeceklermiş. İnşallah bir şey olmaz arkadaşımıza. Burada insanlar spora geliyor. İyi ki geçen olmamış o sırada" dedi. Patlamanın şiddetiyle evinin sallandığını ifade eden Coşkun Şengün ise, “Patlamanın şiddetiyle ev sallandı. Önce trafo patladı sandım. Sonra dumanlar çıkınca barakada olduğunu anladım” diye konuştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Balıkçı barınağında patlama: 1 yaralıBalıkçı barınağında patlama: 1 yaralıBalıkçı barınağında patlama: 1 yaralıBalıkçı barınağında patlama: 1 yaralı

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