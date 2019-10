Balıkçı çift, 25 yıldır birlikte denize açılıyor

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE’nin Ardeşen ilçesinde Necip (52) ve Yasemin Akmermer (49) çifti, 25 yıldır birlikte açıldıkları denizde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Kayıkta yardımcı kaptan olan Yasemin Akmermer "Hayalim büyük bir teknede ‘Vira bismillah’ diyerek denize açılmak" dedi.

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde yaşayan balıkçı Necip Akmermer, 'Umut 53' adlı kayıkta yardımcı tayfa bulamayınca eşi Yasemin Akmermer'i yanında götürdü. Balıkçılığı öğrettiği eşine kürek çekerek kayık kullanmayı, ağ atıp toplamayı öğreten Necip Akmermer, 25 yıldır eşiyle birlikte ‘Vira bismillah’ diyerek açıldıkları denizde balıkçılık yapıyor. Eşiyle birlikte denizde balık avlayan Yasemin Akmermer, deniz dönüşünde ev işlerini de yapıyor.

İlk yıllarda kayıkta çok görev alamadığını anlatan Yasemin Akmermer, “Eşim bana kürek çekmeyi öğretti. Önceden sadece ağları tutardım. Konu mankenliği yapardım. Eşim bir gün başka işe gitmek zorunda kaldı. Bana ‘ağdan kötü balıkları ayır, sadece barbunları al’ dedi. Ben de hem kötü balıkları hem iyilerini alıp ağı temizledim. Eşim gördüğünde ‘bunu sen mi yaptın’ dedi. Ben de 'evet' dedim. O günden sonra konu mankenliği bıraktım, balıkçılığa başladım" dedi.

‘HAYALİM BÜYÜK TEKNEDE VİRA BİSMİLLAH DEMEK’

En büyük hayalinin büyük balıkçı tekneleriyle Karadeniz’e açılıp balık avlamak olduğunu söyleyen Yasemin Akmermer, ‘’Balıkçılığı epey ilerlettim. Palamut avladığımız zaman her şey bende sadece eşimin talimatlarını uyguluyorum. Eşim çok yorulmuyor. Dümeni tutamadığım zaman biraz kızıyor ama dümeni yine bana bırakıyor. Denizde güzel şeyler yaşıyoruz. Zorlukları ile her şeyi ile denizi seviyorum. Benim en büyük hayalim ise büyük balıkçı tekneleriyle avlanmayı çok istiyorum. Büyük bir teknede ‘Vira bismillah’ diyerek denize açılmak. O heyecanı yaşamak istiyorum’’ diye konuştu.

'İŞİMİ KEYFLE YAPIYORUM'

İşini keyfle yaptığı için sıkılmadığını dile getiren Yasemin Akmermer, "Bir işi yapıyorsanız o işten keyif alarak yapmanız lazım. Eziyet çekerek o işi yapmayın. Eziyetle yapınca sıkılırsın. Ben işimi keyifle dönüştürdüğüm için sıkılmıyorum. Denize çok erken saatlerde geldiğimiz de oluyor. O süre de kitap okuyarak, biraz sosyal medyaya bakarak, vaktimi geçiriyorum’’ dedi.

12 yaşından itibaren balıkçılık yaptığı söyleyen Necip Akmermer de eşinin işlerini kolaylaştırdığını ve birlikte mücadele ettiğini belirterek “Büyüklerimizin yanında öğrendiğim balıkçılığı şimdi eşim ile kendi teknemizde yapıyoruz. Ağları kurarken sürekli eleman bulmak zor, arkadaş bulamadığım zaman eşime, ‘sen bunu yaparsın, gel en azından kürek çekmeyi öğren’ dedim. O da bunu kabul etti. Kürek çekmeyi zamanla öğrendi. Biraz uğraştırsa da 3- 5 senede işi kavradı. Şimdi ise kaptan yardımcısı olarak benimle geliyor’’ diye konuştu.

FOTOĞRAFLI