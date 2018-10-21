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Balıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:37 | Son Güncelleme

BARTIN’da denize açılan balıkçılar ırmakta karşıdan karşıya geçen domuzları görünce şaşkınlıkla izledi.

Balıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntüledi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da denize açılan balıkçılar ırmakta karşıdan karşıya geçen domuzları görünce şaşkınlıkla izledi.
Bartın’da Amatör balıkçılık yapan Ali Kaz akşam saatlerinde denize açılmak için Bartın Irmağından ilerlediği sırada Dallıca köyü altında 4 domuzu gördü. Ana yoldan, domuzların ana nehirde yüzmelerini görüntüleyen Ali Kaz, şaşkınlığını gizleyemedi. 4 domuz yaklaşık 10 metre yüzerek, karşı tarafa geçip gözlerden kayboldu. Amatör balıkçı Ali Kaz, domuzların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Balıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntülediBalıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntülediBalıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntülediBalıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntüledi

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