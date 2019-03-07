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Balıkçı kadınların zorlu mücadelesi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, her gün eşleriyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek Beyşehir Gölü'nde balık tutup, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, her gün eşleriyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek Beyşehir Gölü'nde balık tutup, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Sabah erken saatlerde kalkan kadınlar, evlerinde besledikleri hayvanları bakımını yapıp, çocuklarına kahvaltı yaptırdıktan sonra göle açılıp, ağ atarak balık tutuyor.
Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü, 650 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Levrek, Çin sazanı, Beyşehir sazanı gibi balık türlerinin bulduğu gölde kayıtlı 461 kayıkla balıkçılık yapılıyor. 2018 verilerine göre göldeki balıkçılıkla Beyşehir'e yaklaşım 2 milyon katma değer sağlandı.
Gölde erkeklerin yanı sıra kadınlarda balıkçılık yapıyor. Çoğunluğu eşleriyle birlikte 'Vira bismillah' deyip göle açılan 30 kadın, zor ve meşakkatli işi başarıyla sürdürüyor. Eşleriyle birlikte günde yaklaşık 40'ar kilo balık tutan kadınların, eşleriyle birlikte toplam kazancıda 2 ila 3 bin lira arasında değişiyor.
KADIN, TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR
Çiftlik Mahallesi'nde oturan ve eşiyle birlikte 23 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk annesi Rahşah Civcir (40), her gün sabah erken saatlerde kalkıp, evde besledikleri hayvanların bakımını yapıp, çocuklarına kahvaltı yaptıktan sonra eşiyle birlikte göle açıldıklarını belirtti. Balıkçılığın zor bir iş olduğunu belirten Civcir, şunları söyledi
Eşime destek olmak için balıkçılık yapıyorum. Çünkü gölde balıkçılık yalnız yapılmıyor. Tek başına yapılabilecek iş değil. 2 yıl önce gölde teknemiz battı. Buz parçalarının üzerine çıktık, bizi arkadan gelen kayık aldı. Buz parçası olması ve arkadaki kayığa binmesek biz de, kayık gibi gölün tabanına dalacaktık. Balıkçılık güzel ve riskli meslektir. Ancak kadınların yapamayacağı bir iş yok. Kadınlarımız her yerde. Gölde, tarlada, mecliste, devletin her yerinde. Kadın, toplumun temel taşıdır. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz.
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çeken Civcir, Kadına şiddet uygulanmamalı. Şiddet cezalarının da artırılması lazım. Tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.
Eşiyle birlikte 30 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk annesi Ayşe Yılmaz (57), balıkçılığın zor bir iş olduğunu; ancak alıştıklarını belirtti. Sabah erken saatlerde göle açıldıklarını belirten Yılmaz, gölde eskisi gibi balığın olmadığını belirtti. Elektro şok cihazlarla yapılan kaçak avcılığın önüne geçilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, Eskisi gibi gölde balık kalmadı. Ayrıca mazot pahalandı. Birde elektro şok cihazıyla kaçak avcılık yapıyor. Bu da balığın yok olmasını sağlıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Biz buralarda 7'den 70'e balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Çocuğumuzu, çoluğumuzu büyütüp evlendirmek zorundayız. Bunun için balıkçılığın ölmemesi lazım diye konuştu.

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