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Balıkçı Kenan Balcı: “Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Hamsi fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, “Son 10 yılda çıkmayan büyüklükte ve fazlalıkta hamsi var bu yıl.

Balıkçı Kenan Balcı: “Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz”

Hamsi fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, “Son 10 yılda çıkmayan büyüklükte ve fazlalıkta hamsi var bu yıl. Balıkçılarımız bunu yem sanayisine vermemesi lazım. Biz toprakla buluşturmak yerine vatandaşlarımızla buluştursak hem fiyatı düşecek hem de tezgahta bolluk oluşacak” dedi.
Balıkçı Kenan Balcı, av yasağının kalmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen balık sezonunun önceki yıllara göre daha sönük geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekosistemdeki değişimin hamsiye yaradığını dile getiren Balcı, hamsinin son 10 yılda olmadığı kadar uzun çıktığını söyledi.
Karadeniz‘de yakalanan hamsinin boyu geçen yıllara oranla daha uzun olurken fiyatının da geçen senelere göre arttığını kaydeden Kenan Balcı, “Son 10 yılda çıkmayan büyüklükte ve fazlalıkta hamsi yakalıyoruz. Tabiki bunun fiyatlara etkisi olması lazım ancak hamsiyi yem ve gübre sanayisinde kullanıyoruz. Bu da balık tezgahlarına etkisini azaltıyor. Biz toprakla buluşturmak yerine vatandaşlarımızla buluştursak hem fiyatı düşecek hem de tezgâhta bolluk oluşacak. Denizdeki yoğunluk ne yazık ki vatandaşlarımıza yansımıyor. Hiç balık çıkmasa hamsi Türk halkına yeter. Ben balık türlerinde azalma olduğunu düşünmüyor sadece zaman zaman yer değişimleri mevcut. Vatandaşlarımız ucuz ve taze balık tüketsinler” diye konuştu.

Balıkçı Kenan Balcı: “Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz”

Balıkçı Kenan Balcı: “Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz”

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