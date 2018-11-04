'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan ve Beylikdüzü'nde sergilenen 2 metrelik kılıç balığı ilgi görüyor. Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Çanakkale Boğazı'na yakın bölümünde avlanan balıkçıların ağlarına, hamsi sürüsü içerisinde kılıç balığı takıldı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNCE ŞAŞIRDI



Yaklaşık 2 metrelik kılıç balığı, Beylikdüzü Yeşil Vadi'deki Balıkçı Kenan Tesisleri'ne getirildi. Burada sergilenen balık, ilgi odağı oldu. Balık almaya gelen vatandaşlar kılıç balığını görünce şaşırdı.

'Balıkçı Kenan' olarak bilinen Kenan Balcı, 10 yıl aradan sonra balık bolluğu yaşandığını belirterek, "Kılıç, kalkan, palamut, hamsi, Allah bol bol verdi. Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun" dedi. Balık bolluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Balcı, "Halkımıza tavsiyemiz ucuz olan balıkları tercih etsinler, çünkü ucuz olan balık çok çıkıyor demektir. Uzun sene sonra denizin her bölgesi balık oldu. Kılıç balığı, Marmara'da hamsi sürüsünün içinde yakalandı, bu bolluk yaşandığını gösteriyor" diye konuştu.