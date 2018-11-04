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'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde ağlara takılan 2 metrelik kılıç balığı Beylikdüzü'nde sergileniyor. 'Balıkçı Kenan' olarak bilinen Kenan Balcı da "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Arıtmaları çoğalttı, Marmara'nın, Karadeniz'in suyu temizlendi, bütün balık çeşitleri girmeye başladı" dedi.

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan ve Beylikdüzü'nde sergilenen 2 metrelik kılıç balığı ilgi görüyor. Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Çanakkale Boğazı'na yakın bölümünde avlanan balıkçıların ağlarına, hamsi sürüsü içerisinde kılıç balığı takıldı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Yaklaşık 2 metrelik kılıç balığı, Beylikdüzü Yeşil Vadi'deki Balıkçı Kenan Tesisleri'ne getirildi. Burada sergilenen balık, ilgi odağı oldu. Balık almaya gelen vatandaşlar kılıç balığını görünce şaşırdı.

'Balıkçı Kenan' olarak bilinen Kenan Balcı, 10 yıl aradan sonra balık bolluğu yaşandığını belirterek, "Kılıç, kalkan, palamut, hamsi, Allah bol bol verdi. Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun" dedi. Balık bolluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Balcı, "Halkımıza tavsiyemiz ucuz olan balıkları tercih etsinler, çünkü ucuz olan balık çok çıkıyor demektir. Uzun sene sonra denizin her bölgesi balık oldu. Kılıç balığı, Marmara'da hamsi sürüsünün içinde yakalandı, bu bolluk yaşandığını gösteriyor" diye konuştu.

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Balcı, istavritin 20-23 liradan, 1 kilonun üzerindeki palamutların da 20 liraya satıldığını dile getirdi.

Bazı insanların palamut yemekten bıktıklarını söylediklerini belirten Balcı, "Balıktan, palamuttan bıkılmaz. Bir gün tava, bir gün ızgara, bir gün buğulama yapılmalı" ifadesini kullandı.

Balcı, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Arıtmaları çoğalttı, Marmara'nın, Karadeniz'in suyu temizlendi, bütün balık çeşitleri girmeye başladı. İnşallah palamut gibi diğer balık çeşitleri de bol bol olur, halkımız bol bol balık tüketir."

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
balıkçı kenan Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
istanbulun 1994 yılından beri Recep Tayyip Erdoğanın yönetiminde olduğunu bilmeyen dayı :-)) kirlet temizlet zafer kazan
Ağlanacak halimize gülüp nelere seviniyoruz arkadaş
Bırak bu ayakları kılıç balığı çok nadirde olsa çanakkalede marmarada var...yıllar önce uskumru sürülerini takip eder ve avlanırdı..uskumrunun azalmasından dolayı tabi buna denizin kirlilği vs katabiliriz..yani kılıçbalığı hep vardı ama az şuanda yine aynı sen dürüt bir balıkçıysanki hiç zannetmiyorum..boğaziçinde 10 mt mesafeye ağlarını atan sözde balıkçıları konuş yasak avlananları konuş cahil bir işe yeramayan sahil güvenliği konuş sizden balıkçı olmaz sadece yalaka olur..
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