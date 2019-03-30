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Balıkçı Kenan Roman vatandaşlara 1,5 ton balık dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Yakuplu’da Roman vatandaşların yaşadığı mahallede 1,5 ton balık dağıttı.

Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Yakuplu’da Roman vatandaşların yaşadığı mahallede 1,5 ton balık dağıttı. Dağıtıma katılan AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da roman vatandaşların mahallesine TOKİ geleceğinin müjdesini verdi.
Yerel seçimlere 1 gün kala balıkçı Kenan Balcı AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık’ın Roman mahallesinde düzenleyeceği programına destek için 1,5 ton balık dağıttı. Yakuplu’da bulunan Roman vatandaşların yaşadığı mahalleye gelen Işık, meşalelerle karşılandı. Roman vatandaşların isteklerini kırmayarak bir süre onlarla oynayan Işık ardından balıkçı Kenan Balcı ile tezgahın başına geçerek balık dağıtımına yardım etti. Davul zurna ile roman havasında geçen balık dağıtımı renkli görüntülere sahne oldu. Balık dağıtımın ardından Işık, roman vatandaşlara seslenerek konutlarının TOKİ ile yenileneceğini ifade etti.

"Konutları daha güzel hale getirmek için TOKİ’yi buraya getiriyoruz"
Roman mahallesi için yeterince yatırım yapılmadığını vurgulayan AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, "Sizler İçin yapılmayan yatırımları görüyorsunuz. Artık önümüzde bir fırsat var Pazar günü sizler için göreve geleceğiz. Roman mahallesinde sizlerin yaşam kalitenizi yükseltmek ve yaşadığınız sosyal konutları daha güzel hale getirmek için TOKİ’yi buraya getiriyoruz. Burada bulunan gençlerimiz artık nişanlanıyor, evleniyorlar ve çocuklarımız artık sünnet oluyorlar ama bu düğünleri yapacak yerleri bile size çok görmüşler. Bu mahalle güzel bir düğün salonu hakketmiyor mu? O zaman siz bu kardeşinize destek verin biz de bu salonu yapalım" ifadelerini kullandı.

"Neşe içinde balıklarımızı dağıtık"
Roman vatandaşlara 1,5 ton balık dağıtan balıkçı Kenan Balcı, "Bugün Roman vatandaşlarımızın oturduğu mahalledeyiz ve çok güzel bir balık havası var. Burada kardeşlerimizle beraber balık yiyoruz. Dağıttığımız balıkların hepsinin kılçıklarını alıyoruz, vatandaşlarımıza ekmek arası ikram ediyoruz, afiyet olsun herkese. AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da buradaki programa katıldı ve çok neşe içinde balıklarımızı dağıtık" şeklinde konuştu.

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