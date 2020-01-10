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  4. Balıkçı teknesi ile çarpışan feribotun sahibinden ilk açıklama

Balıkçı teknesi ile çarpışan feribotun sahibinden ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Bu sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’nda bir balıkçı teknesi ile çarpışan NG isimli feribotun sahibi Rüçhan Özer, kazada can kaybı olmadığı için şükrettiklerini dile getirdi.Gelibolu-Çardak seferini yapan NG isimli feribot ile bir balıkçı teknesi Gelibolu iskelesi önlerinde sabah saat 07.30 sıralarında çarpıştı.

Bu sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’nda bir balıkçı teknesi ile çarpışan NG isimli feribotun sahibi Rüçhan Özer, kazada can kaybı olmadığı için şükrettiklerini dile getirdi.
Gelibolu-Çardak seferini yapan NG isimli feribot ile bir balıkçı teknesi Gelibolu iskelesi önlerinde sabah saat 07.30 sıralarında çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 44 metre uzunluğundaki NG isimli feribot ile 26 metre uzunluğundaki Kestanelik isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre, teknedeki kaptanın uyuyakalması sebebiyle çarpıştı. İçi yolcu ve araçla dolu feribotun kaza sonrası mazot deposundan denize sızıntı oldu. Tehlikenin fark edilmesi üzerine bölge su bariyerleri ile çevrilirken, yolcu ve araçlar tahliye edildi.

“Can kaybı olmadığına şükrediyoruz”
Yaşanan kaza sonrası iskelede bir açıklama yapan NG isimli feribotun sahibi Rüçhan Özer, çevre kirliliğini önlemek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yok. Çardak’tan Gelibolu’ya sefer yaparken Gelibolu açıklarında uyuyan bir balıkçının teknesi seyir halindeymiş. İskele tarafında uyumuş. Telsize seslenmemize rağmen, kornaya basmamıza rağmen balıkçı teknesi hızlı geliyormuş. Bize arka taraftan vurmuş. Biz de can ve mal güvenliği için geldik, tahliyeleri yaptık. Çevre kirliliğini önlemek için tedbirimizi aldık. Şu an çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Bundan sonraki süreç adlî makamlarca yürtülecek” ifadelerini kullandı.
Mazot sızıntısı olan ve iskeleye çekilen feribotun çevresinde temizlik çalışmaları sürüyor.

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