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Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Karaada’nın güneydoğusunda seyir halinde olan 'Güneşim' isimli balıkçı teknesinden şüphelenip, durdurdu. Ekipler, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinde yaptıkları kontrolde, aralarında çocukların da olduğu 33 Filistin, 9 Suriye, 3 Irak ve 1 Filistin uyruklu 46 kaçak göçmeni yakaladı. Tekne kaptanını gözaltına alan Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenleri kendi botlarına alarak Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirdi. Kaçak göçmenlerin, buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF

Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı

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