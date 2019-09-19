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Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 17:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Aytaç ÖZTÜRK/KOZLU (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, barınaktaki balıkçı teknesinde kaçak mazot olduğu ihbarını aldı. Dün gece saatlerinde tekneye yapılan baskında, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak mazot, İl Özel İdaresi yetkililerince tankerle tekneden alındı. Olayla ilgili emniyete götürülen tekne kaptanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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