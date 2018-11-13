Balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürüldü

BIÇAKTAKİ PARMAK İZİ CİNAYETİ ÇÖZECEK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülen Gökhan Dağlıoğlu'nun cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dağlıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, birlikte alkol aldığı tespit edilen arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.'nin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. İki şüpheli de jandarmaya verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmeyerek, Dağlıoğlu'nun ölümüyle ilgilerinin olmadığını söyledi. Jandarma, cinayette kullanılan bıçaktan alınan parmak izi ve diğer örneklerin şüphelilerden alınan örneklerle karşılaştırılması için Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuarı'na gönderdiği öğrenildi. Gelecek rapora göre bıçağı kimin kullandığının tespit edilmesi bekleniyor. Jandarmadaki sorguları devam eden iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)

