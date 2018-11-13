HABER

Balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürüldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu'nun balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Atakan R.

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu'nun balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde de suçlamaları kabul etmeyen Atakan R. ve Gökhan K., kuvvetli suç şüphesi, toplanan deliller ve çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otoparkın bariyerini kırınca ortalık karıştıOtoparkın bariyerini kırınca ortalık karıştı
Hasanbeyli Belediye Başkanı Koca'ya siyahlı saldırı: 3 yaralıHasanbeyli Belediye Başkanı Koca'ya siyahlı saldırı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.