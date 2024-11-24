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  4. Balıkçı teknesinde tüp faciası! Çıkan yangında evsiz vatandaş hayatını kaybetti

Balıkçı teknesinde tüp faciası! Çıkan yangında evsiz vatandaş hayatını kaybetti

24.11.2024 23:35
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tadilatta bulunan bir teknede tüp patladı. Patlama sonrası alevler içinde kalırken, yangında evsiz olduğu ve teknede yaşadığı öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkçı teknesinde tüp faciası! Çıkan yangında evsiz vatandaş hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Gazanfer (71), tadilatta bulunan balıkçı teknesinde ısınmak için tüplü ısıtıcıyı açtı.

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EVSİZ VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra belirlenemeyen bir sebeple teknede yangın çıktı. Alevler yandaki tekneye de sıçrarken, tüp bir anda patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrolde evsiz olduğu ve teknede yaşadığı öğrenilen Tamer Gazanfer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gazanfer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir tekne
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