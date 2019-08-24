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Balıkçı teknesinde yangın: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Adana'da denize açılmış balıkçı teknesinde çıkan yangında baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı

Adana'da denizdeki balıkçı teknesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yumurtalık ilçesinde balık avlamak için denize açılan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki balıkçı teknelerindeki vatandaşlar, tekneye yanaşarak içindeki Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve Cemal Gökçe'yi yaralı olarak kurtardı.

Yaralılardan Savaş Ağca, önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sonra Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer iki yaralının tedavisi Yumurtalık İlçe Hastanesi'nde sürüyor.

Öte yandan yaralılardan Savaş Ağca'nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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