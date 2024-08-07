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  4. Balıkçı teknesindeki dondurucudan kadın cesedi çıktı! Kokmasın diye çuval çuval tuz taşımış

Balıkçı teknesindeki dondurucudan kadın cesedi çıktı! Kokmasın diye çuval çuval tuz taşımış

07.08.2024 13:52
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Karşıyaka'daki bir balıkçı barınağında bağlı halde bulunan teknenin buzluğunda kadın cesedi bulundu. Olayın şüphelisi tekne sahibi gözaltına alınırken, şüphelinin cesedin kokmaması için çuval çuval tekneye buz taşıdığı belirlendi.

İzmir'de gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağındaki teneye baskın düzenledi.Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu.

Derin dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CESET KOKMASIN DİYE ÇUVAL ÇUVAL BUZ TAŞIMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (26), ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi.

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İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti.

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Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir
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