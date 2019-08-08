HABER

Balıkçıda darp olayında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Eminönü’nde bir balıkçıda Abdullah H.A.’nın darp edilmesine ilişkin olayda gözaltına alınan ve serbest bırakılan 8 şüpheli için yeniden gözaltı kararı çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Cadddesi’ndeki bir balıkçıda 4 Nisan tarihinde darp edilmesi nedeniyle yaralanan Abdullah H.A., hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerine giderek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Eminönü’nde bir balıkçıda Abdullah H.A.’nın darp edilmesine ilişkin olayda gözaltına alınan ve serbest bırakılan 8 şüpheli için yeniden gözaltı kararı çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Cadddesi’ndeki bir balıkçıda 4 Nisan tarihinde darp edilmesi nedeniyle yaralanan Abdullah H.A., hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerine giderek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Ancak Abdullah H.A.’nın hastanedeki tedavisinin ardından beraberindeki müştekilerle beraber Kocaeli’ye gitmesi ve çevrede bulunan güvenlik kameralarından olaya ilişkin görüntülerin tespit edilememesi nedeniyle şüpheliler bulunamadı.
Gözaltı kararı çıkarıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayda başından yaralanan Abdullah H.A. ve diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli’den İstanbul’a gelmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Polis memurunun duygulandıran davranışını Vali Toprak ödüllendirdiPolis memurunun duygulandıran davranışını Vali Toprak ödüllendirdi
Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandıAyı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.