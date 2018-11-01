Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Arnavutköy balıkçı barınağından körfeze açılan balıkçıların ağlarına camgöz cinsi 3 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı.
'ENDİŞE VERİCİ'
Mudanya Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, “Yakalanan balığın bu sularda bulunması bizim için endişe verici. Daha evvel de bu tür balıklar ağlarımıza takılmıştı, fakat bu büyüklükte olanı ilk defa yakaladık. Çanakkale boğazından yolunu şaşırarak ya da balık kovalarken körfeze girmiş olabilir. Dilerim bu tür balıklar çoğalmaz. Zaten az miktarda olan balıklarımızı kovalayarak körfezde balığın azalmasına sebebiyet verirler” diyerek endişesini dile getirdi.
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!
Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu
Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 1 yorum