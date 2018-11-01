HABER

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı. Dev camgöz balıkçıları endişelendirdi.

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Arnavutköy balıkçı barınağından körfeze açılan balıkçıların ağlarına camgöz cinsi 3 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı.

'ENDİŞE VERİCİ'

Mudanya Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, “Yakalanan balığın bu sularda bulunması bizim için endişe verici. Daha evvel de bu tür balıklar ağlarımıza takılmıştı, fakat bu büyüklükte olanı ilk defa yakaladık. Çanakkale boğazından yolunu şaşırarak ya da balık kovalarken körfeze girmiş olabilir. Dilerim bu tür balıklar çoğalmaz. Zaten az miktarda olan balıklarımızı kovalayarak körfezde balığın azalmasına sebebiyet verirler” diyerek endişesini dile getirdi.

mudanyali-balikcilar-ilk-kez-boylesini-yakaladi-12658106

PARTNERFacebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!Facebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!
Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiasıHalk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandıPolisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa dev balık balık

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hatayda iskenderunda teknelere atliyor baliklar gemiden ölu inekleri atiyolar onlarda yavas yavas karaya yanasiyor yemek icin normal
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.