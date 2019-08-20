Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Denizlerde av yasağının bitmesine kısa bir süre kala balıkçılar, limanlarda demirledikleri teknelerinde ağlarının bakımına hız verdi. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren balıkçılar, bereketli bir av dönemi geçireceklerini söylediler.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağıyla teknelerini limana çeken balıkçılar 1 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesi zarar gören ağlarının bakım ve onarımına hız verdi.

Tekne ve ağlarında bakımlarını sürdüren Rumeli Feneri balıkçıları, bu senenin çinakop, istavrit, hamsi açısında bereketli olacağını ancak palamut balığının daha az olacağını kaydettiler.

“Bu sene çinakop, istavrit, hamsi ağırlıklı olur”

30 senedir balıkçılık yaptığını söyleyen Kadir Dikmen, “Hazırlıklar için uğraşıyoruz. Denize çıkmak için hazırlanacağız. Bu sene denizin durumu biraz zayıf görünüyor, palamut yok. Ama tabi Allah(c.c.)’ın dediği olur. Neyin ne olacağı belli olmaz. Onun için hazırlığımızı yapmak zorundayız. Görünüme bakılırsa bu sene çinakop, istavrit, hamsi ağırlıklı olur. Tabi onunda bol tutulduğu zaman halk biraz ucuz yer. Ama biraz kıt olursa halk pahalı yer balığı. Ben 30 seneden beri bu işi yapıyorum. 1 Eylül’de Allah(c.c.) nasip ederse hayırlısıyla herkes çıkacak” diye konuştu.