Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamsi avı için ağlarını denize atıyor.
Büyük gırgırlarla sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun tam anlamıyla sona erdiğini söyledi.
Artık balıkçıların hamsiye yöneldiğini aktaran Karakaş, bundan sonra palamudun tek tük tutulabileceğini anlattı.
"Balıkçılarımız artık palamut avını bırakıp hamsi avına başladı." diyen Karakaş, öncelikli avcılığın hamsi olacağını kaydetti.
Hamsiden umutlu olduklarını belirten Karakaş, "Şu anda çok abartılı hamsi beklenmiyor. Ancak piyasanın ihtiyacını karşılayacak hamsi avlanılması söz konusu. Tezgahtaki fiyatlardan da ne olduğu belli. Çok iri ve kaliteli hamsi 10 liradan satılıyor." diye konuştu.
Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada
Pilotu yönlendirince özel jet aldı ama... Tatlıses'e büyük şok!
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
Gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum