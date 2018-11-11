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Balıkçılar bu kez hamsi için "Vira Bismillah" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamsi avı için denize açıldı - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Balıkçılarımız artık palamut avını bırakıp hamsi avına başladı"

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamsi avı için ağlarını denize atıyor.

Büyük gırgırlarla sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun tam anlamıyla sona erdiğini söyledi.

Artık balıkçıların hamsiye yöneldiğini aktaran Karakaş, bundan sonra palamudun tek tük tutulabileceğini anlattı.

"Balıkçılarımız artık palamut avını bırakıp hamsi avına başladı." diyen Karakaş, öncelikli avcılığın hamsi olacağını kaydetti.

Hamsiden umutlu olduklarını belirten Karakaş, "Şu anda çok abartılı hamsi beklenmiyor. Ancak piyasanın ihtiyacını karşılayacak hamsi avlanılması söz konusu. Tezgahtaki fiyatlardan da ne olduğu belli. Çok iri ve kaliteli hamsi 10 liradan satılıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce Palamut avcılığı sona erdi

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