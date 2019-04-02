HABER

Balıkçılar "erken paydos" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Sezonun bitmesine 13 gün kala Batı Karadeniz'deki balıkçılar, teknelerini limana çekerek "erken paydos" yaptı - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Şu anda bölgemizde deniz avcılığı durmuş durumda. Hava şartları bize erken paydos ettirdi"

Batı Karadeniz'de balıkçılar, sezonun bitmesine 13 gün kala teknelerini limana çekerek "erken paydos" dedi.

Bölgenin en önemli ve büyük balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yaşanan olumsuz hava şartları ve balığın bölgeyi terk etmesi sonucu teknelerini limana demirleyerek bakıma aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun sonuna gelindiğini söyledi.

Balıkçıların kıyı balıkçılığına hazırlanmak için teknelerini bakıma aldığını belirten Karakaş, "Son dönemlerde bölgede yaşanan fırtınalar da balıkçıların denize açılmasına fırsat vermedi. Önümüzde sert rüzgarlar görülüyor ve denize çıkılamayacak. Ayın 15'ine kadar belki birkaç balıkçımız denize açılır fakat artık sezonun sonuna gelindi." diye konuştu.

Sezonu kazasız belasız atlattıklarını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Artık tezgahlarda kültür balıkları, yani tatlı su balıkları yerini almaya başladı. Şu anda tezgahta bulunan 10 balıktan 7'si kültür, 3'ü deniz balığı. Şu anda bölgemizde deniz avcılığı durmuş durumda. Hava şartları bize erken paydos ettirdi. Önümüzdeki birkaç gün daha sert rüzgar görülüyor. Balıkçılık sektörü hava şartlarına bağlıdır. Sezonun bitmesine 13 gün kaldı, geriye kalan zaman zarfında da avcılık olacağını düşünmüyoruz."

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Van'ın 101'inci kurtuluş yıl dönümü kutlandıVan'ın 101'inci kurtuluş yıl dönümü kutlandı
Türkiye en çok sağlığa önem veriyorTürkiye en çok sağlığa önem veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı Düzce

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Başkentte FETÖ operasyonu!

Başkentte FETÖ operasyonu!

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Günlük burç yorumları 2 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.