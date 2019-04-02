Batı Karadeniz'de balıkçılar, sezonun bitmesine 13 gün kala teknelerini limana çekerek "erken paydos" dedi.

Bölgenin en önemli ve büyük balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yaşanan olumsuz hava şartları ve balığın bölgeyi terk etmesi sonucu teknelerini limana demirleyerek bakıma aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun sonuna gelindiğini söyledi.

Balıkçıların kıyı balıkçılığına hazırlanmak için teknelerini bakıma aldığını belirten Karakaş, "Son dönemlerde bölgede yaşanan fırtınalar da balıkçıların denize açılmasına fırsat vermedi. Önümüzde sert rüzgarlar görülüyor ve denize çıkılamayacak. Ayın 15'ine kadar belki birkaç balıkçımız denize açılır fakat artık sezonun sonuna gelindi." diye konuştu.

Sezonu kazasız belasız atlattıklarını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Artık tezgahlarda kültür balıkları, yani tatlı su balıkları yerini almaya başladı. Şu anda tezgahta bulunan 10 balıktan 7'si kültür, 3'ü deniz balığı. Şu anda bölgemizde deniz avcılığı durmuş durumda. Hava şartları bize erken paydos ettirdi. Önümüzdeki birkaç gün daha sert rüzgar görülüyor. Balıkçılık sektörü hava şartlarına bağlıdır. Sezonun bitmesine 13 gün kaldı, geriye kalan zaman zarfında da avcılık olacağını düşünmüyoruz."

