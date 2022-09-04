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Balıkçılar gördü! HES barajında erkek cesedi bulundu...

04.09.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajında balıkçılar bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden çıkan kıyafetlerde yapılan incelemede 31 Ağustos’ta ailesi tarafından kayıp olarak başvurusu yapılan İ.K.’ya (72) ait avcılık belgesi çıktığı öğrenildi.

Balıkçılar gördü! HES barajında erkek cesedi bulundu...

Edinilen bilgiye göre, Tepekışla HES barajında balıkçılar su içinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Cesedin üzerinden çıkan kıyafetlerde yapılan incelemede 31 Ağustos’ta ailesi tarafından kayıp olarak başvurusu yapılan İ.K.’ya (72) ait avcılık belgesi çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat ceset
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