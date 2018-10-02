HABER

Balıkçılar gözünü hamsiye dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda bol miktarda avladıkları palamutla yüzleri gülen balıkçılar gözünü hamsiye çevirdi - Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak: - "Palamut avcılığı istediğimiz düzeylerde olmasa da olumlu seyrediyor. Bundan sonra gözümüz hamside olacak"

SİNOP (AA) - Balık avı sezonunun geride kalan bir aylık bölümünde palamut avcılığıyla yüzleri gülen balıkçılar, hamsi avcılığından da umutlu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık avı sezonunda bir aylık sürenin geride kaldığını anımsattı.

Bu sürede istedikleri düzeyde olmasa da palamut avcılığıyla yüzlerinin güldüğünü vurgulayan Bayrak, zaman zaman da barbunya balığının bol miktarlarda avlandığını dile getirdi.

Palamuttan sonra en çok gelir getirici balık türünün hamsi olduğuna işaret eden Bayrak, "Hamsi avcılığının başlamasını dört gözle bekler olduk." dedi.

Bayrak, hamsinin bol ve bereketli olmasını beklediklerini ifade ederek, "Balık avı sezonunun başlamasının üzerinden bir ay geçti. Palamut avcılığı istediğimiz düzeylerde olmasa da olumlu seyrediyor. Bundan sonra gözümüz hamside olacak. Çünkü yavaş yavaş hamsi dönemi yaklaşıyor." diye konuştu.

On beş, yirmi gün içerisinde hamsinin kendini göstermeye başlayacağını belirten Bayrak, "Umudumuz hamsinin bol olması yönünde. Hamsi ne kadar bol olursa balıkçımız o kadar fazla kazanacaktır. Vatandaş ucuza balık tüketebilecektir. Hamsinin bir özelliği var. Hamsi fiyatları düşük olunca mecburen diğer balıkların da fiyatı geriliyor. Yani arz talep meselesi. İnşallah güzel bir hamsi sezonu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Sinop'ta tezgahlarda palamudun tanesi 10, istavritin kilogramı 15, çinekopun kilogramı 20 liradan satılıyor.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Pegasus, Türkiye’nin dijital havayolu olacakPegasus, Türkiye’nin dijital havayolu olacak
BM’den Suriye’ye insanı yardımBM’den Suriye’ye insanı yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık Hamsi Palamuıt Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali B

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.