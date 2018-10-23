Balıkçılar gözünü hamsiye dikti

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, palamudun azalması nedeniyle hamsi avına çıkmaya hazırlanıyor.

Son yılların en bol palamut sezonu geçiren balıkçılar, su sıcaklığının düşmesi nedeniyle az miktarda palamutla limana dönüyor. Balıkçılar, palamut ağlarını limana bırakarak hamsi ağlarını onarıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki günde palamut avcılığında düşüş yaşandığını söyledi.

Karakaş, genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini anlatarak, "Bu sene bereketli bir palamut sezonu geçirdik. Şu anda palamut azalmış durumda." dedi.

Balıkçıların diğer balık türlerinin avına yöneldiğini dile getiren Karakaş, "Şu anda lüfer, çinekop, az da olsa hamsi var. Önümüzdeki günlerde Karayel fırtınası bekliyoruz. Artık hamsi bekliyoruz. Yakın zamanda hamsinin de çıkacağını bekliyoruz. Şimdiye kadar istavrit, çinekop ve palamut avcılığı yapıldı. Bundan sonra, palamut azaldığı için balıkçılar hamsinin peşine düşecektir." diye konuştu.

Karakaş, avcılığın hava şartlarına bağlı olduğuna işaret ederek, palamut avcılığının en fazla 15 Kasım'a kadar yapılabileceğini, bu tarihten sonra balıkçıların hamsi, lüfer, çinekop ve istavrite yoğunlaşacağını sözlerine ekledi.

