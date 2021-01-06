Balıkçılar hamsinin neslinin tükenmemesi için çağrıda bulundu:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balıkçılar, ucuza satılması için tutulan boyu küçük hamsileri tezgahlarında satmadıklarını belirterek, vatandaşlara hamsinin neslinin tükenmemesi için küçük boylu hamsi almamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kocaeli’de bolluğun bu yıl yaşanmadığı hamsi balıkçı tezgahlarında kilogramı 30-40 TL’den satılıyor. Balıkçı esnafı ise satılan hamsinin kaliteli olduğunu ve yasal sınırın altında olmadığını söyledi. Vatandaşları uyaran balıkçı esnafı, vatandaşlara yasal sınırın altında hamsi satın almamaları yönünde çağrıda bulundu. Birçok avcının hamsinin az olmaması sebebi ile yasal sınırın altında hamsi avladıklarını ve bu durumun hamsinin neslinin tükenmesine sebep olabileceğini dile getiren balıkçılar, bu durumun hamsinin neslinin tükenmesine yol açabileceğine dikkat çekti.

“Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız”

Kocaeli’de 15 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşı olduklarını ifade ederek, “Şu anda balık mevsiminin tam ortasındayız, çok güzel balık çeşitlerimiz geliyor. Bunların içerisinde hamsisi, istavriti, çinekop, mezgit, sarı kanat, çupra ve levreği olmak üzere bin bir türlü çeşit balıklarımız oluyor. Şu an itibari ile en lezzetli balıkları söyleyecek olursak mezgit çok lezzetli. Barbun tam mevsimi, harika lezzeti var. Tam yağlı Karadeniz hamsilerimiz geliyor ideal boylarda. Şu anda hamsinin fiyatıyla bir oynama oluyor. 10 lira, 15 lira, 20 lira 40 lira gibi. Bunun da sebebi ince hamsinin olması. İnce hamsi, küçük hamsi tutulduğu zaman bunları çok ucuz fiyata veriyorlar lakin, müşteriler bundan çok memnun değil. Biz de balıkçılar olarak tezgahlarımızda küçük hamsilerin satılmasına karşıyız hem balığın neslinin tükenmemesi açısından hem de değerli güzel balık yememiz açısından. Küçük hamsi tutmasınlar, vatandaşlarımız da almasınlar, bunun ucuzu değil, iyisi ve kalitelisi olsun. Zaten iki ya da 3 ay kaldı balık mevsiminin bitmesine Nisan sonu gibi bitiyor. Korona ile mücadele etmek için ben tekrar tekrar söylüyorum, balık bir numaralı yiyeceğimiz olmalı” dedi.