HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkçılar hamsinin neslinin tükenmemesi için çağrıda bulundu:

Balıkçılar hamsinin neslinin tükenmemesi için çağrıda bulundu:

06.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balıkçılar, ucuza satılması için tutulan boyu küçük hamsileri tezgahlarında satmadıklarını belirterek, vatandaşlara hamsinin neslinin tükenmemesi için küçük boylu hamsi almamaları yönünde çağrıda bulundu.Kocaeli’de bolluğun bu yıl yaşanmadığı hamsi balıkçı tezgahlarında kilogramı 30-40 TL’den satılıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balıkçılar, ucuza satılması için tutulan boyu küçük hamsileri tezgahlarında satmadıklarını belirterek, vatandaşlara hamsinin neslinin tükenmemesi için küçük boylu hamsi almamaları yönünde çağrıda bulundu.
Kocaeli’de bolluğun bu yıl yaşanmadığı hamsi balıkçı tezgahlarında kilogramı 30-40 TL’den satılıyor. Balıkçı esnafı ise satılan hamsinin kaliteli olduğunu ve yasal sınırın altında olmadığını söyledi. Vatandaşları uyaran balıkçı esnafı, vatandaşlara yasal sınırın altında hamsi satın almamaları yönünde çağrıda bulundu. Birçok avcının hamsinin az olmaması sebebi ile yasal sınırın altında hamsi avladıklarını ve bu durumun hamsinin neslinin tükenmesine sebep olabileceğini dile getiren balıkçılar, bu durumun hamsinin neslinin tükenmesine yol açabileceğine dikkat çekti.

“Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız”
Kocaeli’de 15 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşı olduklarını ifade ederek, “Şu anda balık mevsiminin tam ortasındayız, çok güzel balık çeşitlerimiz geliyor. Bunların içerisinde hamsisi, istavriti, çinekop, mezgit, sarı kanat, çupra ve levreği olmak üzere bin bir türlü çeşit balıklarımız oluyor. Şu an itibari ile en lezzetli balıkları söyleyecek olursak mezgit çok lezzetli. Barbun tam mevsimi, harika lezzeti var. Tam yağlı Karadeniz hamsilerimiz geliyor ideal boylarda. Şu anda hamsinin fiyatıyla bir oynama oluyor. 10 lira, 15 lira, 20 lira 40 lira gibi. Bunun da sebebi ince hamsinin olması. İnce hamsi, küçük hamsi tutulduğu zaman bunları çok ucuz fiyata veriyorlar lakin, müşteriler bundan çok memnun değil. Biz de balıkçılar olarak tezgahlarımızda küçük hamsilerin satılmasına karşıyız hem balığın neslinin tükenmemesi açısından hem de değerli güzel balık yememiz açısından. Küçük hamsi tutmasınlar, vatandaşlarımız da almasınlar, bunun ucuzu değil, iyisi ve kalitelisi olsun. Zaten iki ya da 3 ay kaldı balık mevsiminin bitmesine Nisan sonu gibi bitiyor. Korona ile mücadele etmek için ben tekrar tekrar söylüyorum, balık bir numaralı yiyeceğimiz olmalı” dedi.

“Küçük avlanma maalesef balık sezonunun sonunu getiriyor yavaş yavaş”
Tezgahlarda yasal sınırın altındaki boyda balıkların satılmasından vatandaşlar olarak rahatsız olduklarını ifade eden Murat Örenç ise, “Elimizden geldiğince de haftada en az iki kez üç kez balık tüketmeye özen gösteriyoruz. Lezzet olarak hamsi favorimiz, onun yanında da sarıkanat ve lüfer de favorilerin arasında, barbun’u severiz. Hamsi tabi televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla irilik olarak 9 ve 11 santim arasında olması gerektiği söyleniyor. Halkımız ve avcılarımız da buna dikkat ederse önümüzdeki nesillere de hamsi süresinin devamını sağlamış oluruz ve gelecek neslimize de balık tükenmeden balık sağlayabiliriz. Şu anda gördüğümüz ve haberlerde izlediğimiz kadarıyla küçük avlanma maalesef balık sezonunun sonunu getiriyor yavaş yavaş. İklim şartları değişti havalar soğumadı balık istediğimiz kadar çoğalmıyor, yağlanmıyor lezzetlenmiyor ama bunlara dikkat edilir ve iklim şartları da el verirse, balıkçılarımızın da güzel şekilde avlanıp denizlere açılma şansı olursa bol bol balık yiyebiliriz ve sağlıklı da beslenebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Doğal gaz faciası! Avukat, eşi ve stajyeri hayatını kaybettiDoğal gaz faciası! Avukat, eşi ve stajyeri hayatını kaybetti
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Canlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdi

Boğaziçi Rektörü Bulu canlı yayında protesto edildi

İlişki bahanesiyle villaya götürdükleri yaşlı adamı, rehin alıp fidye istediler

Rehin aldılar, fidye istediler, evindeki kasayı soydular

Ankara'da yoğun sis! Yüksek binalar adeta kayboldu

Ankara'da yoğun sis! Yüksek binalar adeta kayboldu

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Diyarbakır'da doğal gaz faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Doğal gaz faciası! Avukat, eşi ve stajyeri hayatını kaybetti

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.