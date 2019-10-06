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Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan 5 balıkçı için kurtarma çalışması yürütülüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan 5 balıkçı fırtınaya yakalandı.

Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.

Gelen ihbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaşmaya çalışıyor.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Kırklareli Kıyıköy mahsur

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